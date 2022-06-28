Москва, 28 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Белоруссии о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Протокол конкретизирует перечень товаров определенных групп единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденной решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 года, подлежащих таможенному декларированию.

Согласно документу, декларирование минеральных смол, масел, нефти, нефтепродуктов и углеводородов, разрешенных к вывозу из России в Белоруссию, осуществляется без применения временного периодического декларирования, установленного российским законодательством. Исключение делается для случаев ввоза товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом.

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