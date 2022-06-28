Село Воздвиженка, Приморский край, 28 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Новое здание школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа построят в течение двух лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Сергей Алексеев Класс

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«Это будет новая современная школа. Дети будут учиться в одну смену, что существенным образом повлияет на качество образования», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Напомним, жители Воздвиженки пожаловались в 2021 году президенту Владимиру Путину на разрушающееся здание школы. Глава государства поручил построить новую школу.

В сентябре школе будет присвоено звание командира 523-го истребительного авиационного полка полковника Владимира Суровикина, участник Великой Отечественной войны и войны в Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, городе Бузулуке суд обязал администрацию построить новую школу.