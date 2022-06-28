Сеул, , 12:37 — REGNUM В Южной Корее призвали КНДР заблаговременно сообщать о предстоящих сбросах воды с плотин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В министерстве пояснили, что данная мера была предпринята в связи с опасениями по поводу возможных наводнений в приграничных районах в сезон муссонных дождей. А также подчеркнули, что заблаговременные уведомления о сбросе воды с северокорейской стороны являются базовой мерой по предотвращению имущественного ущерба и угрозы жизни жителей Южной Кореи.

Отмечается, что официальный призыв был сделан в связи с нестабильной работой межкорейской линий связи. После её восстановления Сеул планирует направить соответствующее послание КНДР в штатном режиме.