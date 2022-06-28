Пенза, , 12:36 — REGNUM В Пензенской области возбудили уголовное дело после смерти 73-летнего мужчины в результате падения строительного крана. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

В Пензе упал строительный кран Penza. sledcom.ru

По данным следствия, 27 июня около 22:00 (мск) на территории строящегося многоквартирного дома по улице 65-летия Победы в Пензе упал на временное вспомогательное помещение строительный башенный кран. В результате находившийся в помещении охранник получил несовместимые с жизнью травмы. Мужчина скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

ИА REGNUM напоминает, в Пензе из-за сильного ветра на сторожевую будку упал строительный кран на стройплощадке жилого комплекса «Арбековская застава».

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