Стокгольм, , 12:38 — REGNUM В ходе переговоров с Турцией Швеция предприняла активные попытки показать, что серьезно относится к ее опасениям по вопросам безопасности и терроризма. Об этом 28 июня написала газета Aftonbladet со ссылкой на свои осведомленные источники.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Среди прочего, Швеция пыталась объяснить, что некоторые требования Турции выходят за рамки того, что можно сделать в соответствии со шведским законодательством.

Согласно информации издания, представители Швеции заявили, что контактировали с курдскими группами только в связи с эвакуацией детей и женщин из лагерей на севере Сирии. Швеция также пыталась с помощью экспертов опровергнуть циркулирующую информацию о том, что Швеция якобы отправляла оружие группировкам на севере Сирии.

В преддверии саммита НАТО в Мадриде между Швецией, Финляндией и Турцией вновь активизировались переговоры. Турция блокирует заявки северных стран в НАТО. В частности, власти Турции в очередной раз выразили обеспокоенность по поводу связей Швеции с различными курдскими группировками.

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