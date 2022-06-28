Стокгольм, 28 июня, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В ходе переговоров с Турцией Швеция предприняла активные попытки показать, что серьезно относится к ее опасениям по вопросам безопасности и терроризма. Об этом 28 июня написала газета Aftonbladet со ссылкой на свои осведомленные источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Среди прочего, Швеция пыталась объяснить, что некоторые требования Турции выходят за рамки того, что можно сделать в соответствии со шведским законодательством.

Согласно информации издания, представители Швеции заявили, что контактировали с курдскими группами только в связи с эвакуацией детей и женщин из лагерей на севере Сирии. Швеция также пыталась с помощью экспертов опровергнуть циркулирующую информацию о том, что Швеция якобы отправляла оружие группировкам на севере Сирии.

В преддверии саммита НАТО в Мадриде между Швецией, Финляндией и Турцией вновь активизировались переговоры. Турция блокирует заявки северных стран в НАТО. В частности, власти Турции в очередной раз выразили обеспокоенность по поводу связей Швеции с различными курдскими группировками.