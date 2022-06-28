Москва, 28 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. У жителей России словосочетание «иностранный агент» в первую очередь ассоциируется с неприятным отношением (15%), с понятиями «шпион», «лазутчик» (14%) и предатель Родины (7%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ddcnegocios Иностранные агенты

Также на вопрос кто такие иностранные агенты, респонденты ответили, что это враги народа (6%), лицо, действующее в интересах другого государства (4%) и получающее финансирование из-за рубежа (3%). Никаких ассоциаций словосочетание «иностранный агент» не вызывает у 11%.

Осведомлены о законе об иностранных агентах 70% граждан. Полагают, что иноагента нужно присваивать лицам, получающим зарубежное финансирование и занимающимся политической деятельностью в России 54%. Не видят в этом необходимости 31%.

Опрос по телефону проведен 17 июня 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, восемь граждан России и одна организация 6 мая включены Минюстом РФ в списки иностранных агентов.

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