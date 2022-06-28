Стокгольм, 28 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил перед своим отбытием на саммит НАТО в Мадрид, что хочет, чтобы Швеция и Финляндия, если они действительно хотят стать членами НАТО, прежде всего предпринимали «действия, а не ограничивались словесными заявлениями». Слова турецкого лидера передало агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Журналисты отмечают, что заявление сделано аккурат перед отъездом Эрдогана на саммит НАТО в Мадрид, где, среди прочего, будет обсуждаться членство двух северных стран в альянсе.

По словам Эрдогана, Швеция и Финляндия должны учитывать «опасения» Турции, если они не хотят, чтобы Турция продолжала блокировать их возможность вступления в НАТО.

Эрдоган также отметил, что на этой неделе он встретится с президентом США Джозефом Байденом, чтобы обсудить покупку новых истребителей F-16.