Москва, , 12:31 — REGNUM Госдума ратифицировала Договор между Россией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Договор основан на пропорциональном принципе и предусматривает распределение финансовой ответственности договаривающихся сторон по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные (приобретаемые) на их территории.

При этом устанавливается, что в случае переезда застрахованного лица на постоянное место жительства в третье государство выплата назначенной пенсии по его выбору будет продолжать осуществляться договаривающейся стороной, ее назначившей, либо на территории этой договаривающейся стороны, либо переводиться на территорию другой договаривающейся стороны.

Всего расходы на выплату страховых пенсий, накопительной пенсии и иных выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также социальной пенсии гражданам Республики Таджикистан составят в 2022 году — 321 млн рублей (с марта по декабрь) (32 млн рублей в месяц), в 2023 году — 444 млн рублей в год, в 2024 году — 1,01 млрд рублей в год.

Госдума 24 мая 2022 года денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан стран СНГ, действовавшее с 1992 года. Федеральный закон вступит в силу с 30 июня 2022 года.

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