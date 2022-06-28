Москва, , 12:30 — REGNUM Председатель Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Денис Мирошниченко заявил, что ЛНР как самый молодой будущий субъект РФ станет примером для других бывших территорий Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко Mir-lug.info

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты: спецоперация России на Украине — все новости»

«Я уверен, в скором времени — так хотят люди, как самый молодой субъект РФ в перспективе мы будем и примером для других, будущим субъектам РФ, которые относятся к бывшим территориям Украины», — сказал Мирошниченко, выступая в Госдуме.

Он также передал слова благодарности президенту России Владимиру Путину, «который не дал Донбассу умереть».

«Мы все это время определенно понимали, что рано или поздно наступит определенный исторический момент несмотря на сложные пути, мы их преодолеем и будем достойны всех земляков, которые имеют общую историю с Россией», — сказал Мирошниченко.

Он также подчеркнул, что «Донбасс — это форпост русского мира».

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме выступит председатель Народного совета ЛНР