Петропавловск-Камчатский, , 12:30 — REGNUM На атомном контейнеровозе «Севморпуть», который вышел в рейс из Санкт-Петербурга на Камчатку, будут работать представитель Мурманского морского биологического института Российской академии наук (ММБИ РАН). Учёному предстоит исследовать состояние популяций морских млекопитающих, птиц и белых медведей по всей акватории Северного морского пути, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатского края.

Акватория Северного морского пути Morflot.ru

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Подобное исследование российские ученые проведут впервые за последние 15 лет.

«Это позволит провести оценку современного состояния и создать модели для прогнозирования их дальнейшего развития на ближайшие десятилетия», — рассказал заместитель директора ММБИ РАН Дмитрий Ишкулов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку из Санкт-Петербурга по Северному морскому пути вышел первый в этом году атомный контейнеровоз «Севморпуть». Он доставит на Дальний Восток 111 контейнеров и 40 тонн металлических конструкций.