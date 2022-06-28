Воронеж, , 12:29 — REGNUM Производство продукции малотоннажной химии планируется запустить в Воронежской области к 2023–2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи 27 июня губернатора Александра Гусева с председателем совета директоров группы компаний «АВС Фарбен» Олегом Ащеуловым.

Правительство Воронежской области Марина Каширская © ИА REGNUM

Инвестор рассчитывает запустить в Воронежской области производство линейки водно-дисперсионных латексов и продуктов тонкого химического синтеза — добавок для производства лакокрасочных материалов (ЛКМ), пластмасс, бумаги, флотации руд. Новое производство призвано заместить дефицит дисперсий для производства строительных ЛКМ, которые ранее импортировались из европейских стран. Цель проекта — полное импортозамещение данной продукции.

Реализовать проект по запуску полного цикла производства планируется в два этапа. Первый предполагает строительство в 2023 году завода по производству акриловых дисперсий, реологических добавок, а в 2023–2024 годах — строительство завода по производству порошковых красок. Работа производства будет строиться на первичном сырье российских производителей.

Общая стоимость реализации проекта оценивается в 350 млн рублей. Регион получит более 60 новых рабочих мест.