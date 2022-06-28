Пушкин, Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Власти Пушкинского района Санкт-Петербурга проводят проверку достоверности информации по инциденту на патриотическом фестивале «День Русской Славы — 2022», который прошел в Пушкине в минувшее воскресенье, 26 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 28 июня в пресс-службе администрации Пушкинского района.

https://t.me/lentv24 Срывание Z на фестивале в Пушкине

По данным организаторов выставки «Мариуполь — битва за русский мир», которую в рамках фестиваля «День русской славы» организовал клуб «Ленинградский Доброволец», по требованию замглавы администрации Пушкинского района Татьяны Боголюбовой из экспозиции были удалены все обозначения «Z», ставшие символами спецоперации России по защите Донбасса, а также экспонаты, связанные с борьбой Донбасса против украинского нацизма и спецоперацией России. Авторов экспозиции, посвященной освобождению Мариуполя — города побратима Санкт-Петербурга — обвинили в пропаганде «милитаризма» и «оружия», также звучали слова о «пропаганде нацизма».

Получить оперативный комментарий от Татьяны Боголюбовой не удалось, её служебный телефон не отвечает. В пресс-службе администрации района уклонились от ответа по существу на вопрос о причинах и оценке инцидента, сообщив о проверке и предложив отправить письменный запрос на имя врио главы администрации, что и будет сделано.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте администрации, 26 июня в Пушкине состоялся организованный администрацией Пушкинского района районный праздник «Время молодых», приуроченный ко Дню молодежи, который завершился в 14:00. С 14:00 по согласованию с администрацией Пушкинского района проводился фестиваль «День Русской Славы — 2022», организованный Ижорским региональным общественным фондом молодежных и военно-исторических программ «Качур» (фонд «Качур»).

Инцидент на фестивале вызвал возмущение патриотической общественности Петербурга и России.

«Это фигурки Гиви и Моторолы у вас пропаганда нацизма? Это «Z», снятая по вашему прямому указанию со входа, пропаганда нацизма??? Какой вам Мариуполь побратим? Вы же его только что предали!» — пишет телеграм-канал «ЛенТВ24».

«Еще раз просто зафиксируем. По мнению петербургских чиновников, Z-символика и фигурки Гиви и Мотороллы — это пропаганда нацизма! Читается как бред, коим по сути и является. И сильно напоминает риторику киевских властей, не так ли? И не только вам. Оказывается, свидомые русофобы в Петербурге не только по парадным бегают, загаживая их своими листовками, но и сидят в районных администрациях и Смольном. Иначе невозможно объяснить ситуацию, которая произошла на «Дне русской славы», — пишет канал «Кибер Фронт Z».

«Рыба, как известно, гниет с головы. И почему-то при консолидированном обществе не наблюдается консолидации петербургских элит. Так не пора ли вам как губернатору озаботиться проблемой и навести порядок?» — обращаются авторы канала к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.