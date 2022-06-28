Ставрополь, 28 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. На Ставрополье в пособничестве в убийстве обвиняют бывшего высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Следствие установило, что он оказывал помощь одному из экс-чиновников города Ставрополя, который заказал убийство двоих человек, заподозрив их в покушении на себя, сообщили 28 июня в пресс-службе прокуратуры по региону.

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Из подробностей дела известно, что события разворачивались в 2004 году. Высокопоставленный чиновник привлек к своим незаконным делам экс-сотрудника правоохраны. Тот дал задание своим подчиненным доставить двоих человек на территорию пивоваренного завода, расположенного в городе Пятигорске.

Те выполнили приказ, передав двоих мужчин участникам организованной вооруженной группировки. Бандиты пытками пытались выбить признательные показания из доставленных, после чего убили их. В 2010–2012 годах члены организованной группы были осуждены за убийство, а расследование дела в отношении организатора преступления все еще продолжается.

В ближайшее время перед судом предстанет высокопоставленный сотрудники правоохранительных органов, которого обвиняют в пособничестве в убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью по найму организованной группой.

В прокуратуре не называют имен фигурантов дела, в том числе не уточняется, в каком именно правоохранительном органе работал подсудимый, отмечая лишь то, что он занимал высокий пост.