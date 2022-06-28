Кабул, 28 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Авиарейсы между Китаем и Афганистаном вскоре возобновятся, как и выдача китайских виз для афганских бизнесменов. Об этом глава китайского МИД Ван И сообщил министру иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амиру Хану Моттаки в телефонном разговоре, сообщает 28 июня агентство «Тасним».

Joe Burger Кабул

Министр иностранных дел Китая выразил Моттаки соболезнования в связи с недавним землетрясением в Афганистане, а также обсудил с ним политические отношения между двумя странами.

Согласно заявлению, опубликованному афганским МИД, Ван сказал, что Китай выступает против санкций, введенных в отношении Афганистана, и добавил, что посольство Афганистана в Пекине должно сыграть позитивную роль в отношениях между двумя странами.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время начнется процесс выдачи виз для афганских бизнесменов, а также будет облегчено возвращение афганских студентов в китайские вузы.

Министр иностранных дел Китая также пообещал, что скоро возобновятся полёты между Афганистаном и Китаем.

Моттаки поблагодарил Ван И за помощь афганцам, пострадавшим от землетрясения, и добавил, что поступившие из КНР продукты и лекарства были быстро доставлены пострадавшим.

Он также выразил надежду, что возобновление авиасообщения между двумя странами приведет к росту объёмов торговли между Афганистаном и Китаем, особенно экспорта афганских сухофруктов.

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