Москва, 28 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России расширили список санкционных лиц в ответ на ограничительные меры со стороны США. Об этом 28 июня сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Nikita Dezhurny МИД России

«В стоп-лист вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников т. н. группы Макфол — Ермак, которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена», — сообщили в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Россия ввела санкции в отношении 61 американского гражданина, включая высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов.

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