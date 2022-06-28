Петропавловск-Камчатский, 28 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. На Камчатку из Санкт-Петербурга по Северному морскому пути вышел первый в этом году атомный контейнеровоз «Севморпуть». Он доставит на Дальний Восток 111 контейнеров и 40 тонн металлических конструкций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в правительстве края.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

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Судно будет в пути около 22 суток. Субсидируемый рейс осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

На сентябрь запланирован второй рейс по Северному морскому пути на Дальний Восток.

В правительстве Камчатки отметили, что из Мурманска по СМП привезти груз в страны АТР в два раза быстрее, чем через южные ворота. Это в конечном итоге делает доставляемые грузы дешевле.

«Как только будет организовано регулярное судоходство, и мы будем точно знать расписание рейсов, то это уже будет победой. Вот здесь мы уже ожидаем и удешевление стоимости и продуктов, и любых товаров, которые будут завозиться на Камчатку. В дальнейшем развитие Севморпути — это и возможности для наших компаний, в частности, рыбопромышленных. Доставка нашей рыбной продукции в центральную часть России этим путём намного дешевле, чем теми, которые используются сейчас», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатки Юлия Морозова.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института сделали прогноз по ледовой обстановке в июне–августе 2022 года на Северном морском пути. Сложные условия для навигации ожидаются в Восточно-Сибирском и Чукотском морях.