Волгоград, , 12:46 — REGNUM Шефство над Станично-Луганским районом ЛНР взяла Волгоградская область, сообщает 28 июня пресс-служба администрации региона.

Администрация Волгоградской области Https://www.volgograd.ru/

Для участия региона в восстановлении мирной жизни на освобождённых территориях была проведена серьёзная подготовительная работа, отмечают в администрации. Развитие социально-экономического сотрудничества между областью и народными республиками обсуждалось, в том числе, в ходе рабочих встреч волгоградской делегации на Петербургском международном экономическом форуме-2022.

Как сообщало ИА REGNUM, с первых дней начала спецоперации в Волгоградской области были открыты пункты временного размещения беженцев, организованы пункты сбора и налажена отправка гуманитарной помощи на Донбасс.

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