Москва, 28 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Москва внесла с санкционный список 25 граждан США, ответственных за формирование русофобского курса. Об этом 28 июня сообщили в МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

В перечень вошли два члена семьи американского президента Джо Байдена — супруга Джилл и дочь Эшли.

Уточняется, что принятые меры являются ответными.

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«В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей в стоп-лист вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы Макфола — Ермака, которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена», — говорится в тексте заявления МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москва ввела санкции против 43 граждан Канады.