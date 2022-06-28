Донецк, , 12:37 — REGNUM Меньше чем за месяц поддерживаемый ИА REGNUM независимый благотворительный проект «Буханка», сооснователем которого является заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков, собрал более 500 тысяч рублей для помощи жителям ДНР и ЛНР.

Доставка продовольственной помощи в Мариуполь Третьяков Никита © ИА REGNUM

В сборе средств приняли участие более 200 человек: на утро 27 июня «Буханка» получила 227 переводов на общую сумму 503 347 руб. Переводы разные — от 70 руб. до 50 тыс. руб. Средний перевод — 1816 руб.

На полученные средства «Буханка» закупает продукты и лекарства для жителей ДНР и ЛНР и развозит их в наиболее необеспеченные районы и адресно — людям, которые по разным причинам не могут получить помощь в местах раздач или нуждаются в специальных товарах или лекарствах.

Людям в Мариуполе, Попасной, Северодонецке, многих других городах и поселках в ДНР и ЛНР, пострадавших в ходе военных действий, очень нужна помощь. Людям не хватает буквально всего: воды, хлеба, простейших лекарств. Проект «Буханка» надеется, что с помощью неравнодушных граждан России ему удастся нарастить благотворительную помощь людям на освобожденных в ходе СВО территориях.

Поучаствовать в сборе средств можно отправив любую сумму на карту Сбербанка 4 279 380 650 847 827 (Нина Николаевна Ф.), с примечанием: «На социальную помощь жителям ДНР и ЛНР». Деньги будут потрачены на еду и лекарства, предметы первой необходимости для нуждающихся жителей ДНР и ЛНР.

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