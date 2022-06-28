Донецк, 28 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Меньше чем за месяц поддерживаемый ИА REGNUM независимый благотворительный проект «Буханка», сооснователем которого является заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков, собрал более 500 тысяч рублей для помощи жителям ДНР и ЛНР.

Третьяков Никита ИА REGNUM Доставка продовольственной помощи в Мариуполь

В сборе средств приняли участие более 200 человек: на утро 27 июня «Буханка» получила 227 переводов на общую сумму 503 347 руб. Переводы разные — от 70 руб. до 50 тыс. руб. Средний перевод — 1816 руб.

На полученные средства «Буханка» закупает продукты и лекарства для жителей ДНР и ЛНР и развозит их в наиболее необеспеченные районы и адресно — людям, которые по разным причинам не могут получить помощь в местах раздач или нуждаются в специальных товарах или лекарствах.

Людям в Мариуполе, Попасной, Северодонецке, многих других городах и поселках в ДНР и ЛНР, пострадавших в ходе военных действий, очень нужна помощь. Людям не хватает буквально всего: воды, хлеба, простейших лекарств. Проект «Буханка» надеется, что с помощью неравнодушных граждан России ему удастся нарастить благотворительную помощь людям на освобожденных в ходе СВО территориях.

Поучаствовать в сборе средств можно, отправив любую сумму на карту Сбербанка 4 279 380 650 847 827 (Нина Николаевна Ф.), с примечанием: «На социальную помощь жителям ДНР и ЛНР». Деньги будут потрачены на еду и лекарства, предметы первой необходимости для нуждающихся жителей ДНР и ЛНР.

Отчеты о доставках гуманитарной помощи и расходовании средств публикуются проектом «Буханка» в телеграмм-канале проекта, доступном по ссылке: https://t.me/DonbassBuhankaProject.