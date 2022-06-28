Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM 35-летний житель Родионово-Несветайского района Ростовской области предстанет перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр (три эпизода). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Казино (сс) GregMontani

Следователи полагают, что с сентября 2021 года по 23 февраля 2022 года злоумышленник незаконно организовывал и проводил азартные игры в нежилых помещениях, расположенных в Ростове-на-Дону и других муниципальных образованиях Ростовской области.

В ходе обыска в одном из помещений было изъято игровое оборудование, документация и предметы, имеющие отношение к уголовному делу.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.