Стокгольм, 28 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Вечером 27 июня в студии шведского телеканала SVT встретились лидер «Зеленых» Мэрта Стеневи и лидер «Христианских демократов» Эбба Буш, чтобы обсудить закрепление законодательной защиты права женщин в Швеции на аборты. Поводом к дискуссии послужило недавнее решение Верховного суда США, который постановил, что право на аборт не является конституционно защищенным.

Pixabay.com Флаг Швеции

В свою очередь Эбба Буш предлагает, чтобы все восемь партий риксдага подписали «символическое» соглашение о защите права на аборт. Мэрта Стеневи хочет пойти еще дальше.

«Его подпишут их собственные депутаты, их собственные европарламентарии и, не в последнюю очередь, их предполагаемые партнеры по правительству Шведские демократы. Возможно, еще несколько депутатов от Умеренных», — заявила Стеневи.

По словам лидера «Зеленых», право на аборты должно быть закреплено в Швеции на уровне основного закона.

«Нам нужно двигаться дальше уже сейчас и конституционно защитить право на аборт», — считает она.