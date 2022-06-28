Владивосток, 28 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Прививки против клещевого энцефалита сделали 45,6 тыс. приморцев, в том числе 20,4 тыс. — дети. Бесплатную вакцинацию жители Приморья могут пройти до 30 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Клещ

Читайте также: В Якутии с укусами клещей в больницы обратились более 350 жителей

Из числа профессиональной группы риска прививку сделали 2338 человек.

С начала года в больницы с присасыванием клещей обратились 5048 человек. Наибольшее количество пострадавших отмечается во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Спасске-Дальнем, Находке, Лесозаводске, Дальнегорске и Пожарском округе.

Количество пострадавших от укусов клещей в 2022 году на 5,4% выше уровня среднего многолетнего показателя и на 36,4% выше аналогичного периода 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, количество якутян, которые пришли в больницы с укусами клещей, достигло 356. Из них 91 человек — дети.