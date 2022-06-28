Самара, 28 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Десять сельских домов культуры капитально ремонтируют в Самарской области. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Vk.com/public104916475 Детская музыкальная школа № 11 имени М.А. Балакирева

Данный вопрос был рассмотрен на совещании правительства региона.

По словам министра культуры Самарской области Татьяны Мрдуляш, в регионе на реализацию нацпроекта «Культура» в текущем году направлено 871,3 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета составляют 356,35 млн рублей, средства регионального бюджета — 483,81 млн рублей, средства бюджетов муниципалитетов — 31,14 млн рублей, кассовое исполнение на конец июня составляет 44,7%.

Отмечается, что в области в рамках нацпроекта идут работы по капитальному ремонту десяти сельских домов культуры, двух муниципальных детских школ искусств в Ставропольском и Сергиевске районах, специалисты продолжают реконструкцию здания третьего пускового комплекса Самарского театра юного зрителя «СамАрт».

Сообщается, что в области намерены оснастить музыкальными инструментами, учебными материалами и специализированным оборудованием 12 детских школ искусств (десять школ — в Самаре, одна школа в Тольятти и одна школа в селе Кинель-Черкассы).

Отмечается, что в текущем году в регионе намерены создать еще шесть модельных библиотек. Так, в 2022 году их общее количество достигнет 26. В рамках реализации национального проекта планируется провести техническое оснащение трех муниципальных музеев (Тольяттинского художественного музея, детской картинной галереи в Самаре и историко-краеведческого музея в селе Августовка Большечерниговского района).

«Риски недостижения целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Культура» и входящих в него федеральных проектов в Самарской области в настоящее время отсутствуют», — заявила Мрдуляш.