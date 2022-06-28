Иркутск, 28 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области обеспокоено участившимися случаями водных трагедий с детьми: только за двое последних суток в Приангарье утонули трое несовершеннолетних.

Bankoboev.Ru Вода

Так, накануне в Иркутске на тёплых озёрах утонул 13-летний подросток. Ещё один 10-летний мальчик утонул 28 июня в реке Уда близ посёлка Вознесенский Нижнеудинского района. На тёплых озерах в Иркутске водолазы пожарно-спасательной службы снова ведут поиски. На этот раз, по свидетельству очевидцев, утонул 17-летний парень. В Усть-Куте на реке Лене едва не закончилось трагедией купание девочки. Ребёнка вытащили из воды очевидцы, оказали первую помощь и доставили в районную больницу.

«Необходимо отметить, что все несовершеннолетние при купании находились в компании друзей, однако помочь им никто не смог. В отличие от специально оборудованных пляжей, в местах стихийного массового отдыха по берегам водоёмов не дежурят спасатели. Утоплению же может способствовать множество факторов», — предупреждают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Забайкалья 26 июня известила о проведении проверки информации о гибели двоих несовершеннолетних в реке близ поселка Антипиха в Чите.

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