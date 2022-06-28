Стокгольм, 28 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. 27 июня лидер «Христианских демократов» Эбба Буш предложила всем партиям в шведском парламенте подписать межпартийное соглашение, чтобы показать, что все восемь партий намерены защищать шведское законодательство об абортах. Об этом сообщил телеканал SVT.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Я считаю, что мощным посланием было бы создание уверенности в том, что восемь партий, избранных в риксдаг, поддерживают шведское законодательство об абортах», — сказала Эбба Буш в пресс-центре риксдага.

Среди прочего, Эбба Буш раскритиковал премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон и заявила, что лидер «Социал-демократов» постоянно «накаляет ситуацию», когда говорит, что в стране существуют «политические силы», которые хотят отменить шведское законодательство об абортах.

«Она прекрасно знает, что ни одна из восьми парламентских партий не хочет ужесточить шведское законодательство об абортах или изменить его. Однако она вызывает еще большее беспокойство у уже встревоженных женщин, когда утверждается, что то же самое может произойти и здесь», — заявила Буш, комментируя недавнее решение Верховного суда в США.