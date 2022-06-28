Архангельск, , 12:16 — REGNUM В Архангельске и Северодвинске на месте бывших ресторанов «Макдоналдс» открылись заведения общественного питания «Вкусно и точка», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Логотип сети ресторанов «Вкусно-и точка» Канал — Короче новости.

Пока в регионе открыли четыре ресторана — три в областном центре и один в Северодвинске. Первые посетители заведений отметили, что цены в них немного выросли. К примеру, чизбургер стал дороже на 9 рублей, теперь он стоит 64 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, «Макдоналдс» на фоне начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины приостановила работу всех своих 850 ресторанов в России, а 16 марта объявила о своем уходе с российского рынка. Сеть была приобретена бизнесменом Александром Говором и переименована.