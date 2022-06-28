В Калмыкии за сутки COVID-19 победили пять пациентов
Элиста, 28 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили семь носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением пять пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском минздраве 28 июня.
Kolomnagrad.ru
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В одном действующем в Калмыкии ковидном стационаре лечение получают восемь пациентов. Тяжёлых форм заболевания среди них нет.
Всего в Калмыкии зарегистрировано 51 808 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 50 821 пациент. Жертвами COVID-19 стали 843 человека.