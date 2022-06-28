Стокгольм, , 12:22 — REGNUM Ситуация с заявкой Швеции в НАТО в преддверии саммита альянса в Мадриде, выглядит позитивной, поскольку Стокгольму и Анкаре осталось разрешить всего несколько вопросов. Об этом 28 июня рассказал иностранный корреспондент SVT Хенрик Сильвер, который сейчас находится в испанской столице.

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«Есть пара моментов, которые предстоит решить в течение дня … Больше всего Турция возражает против тесных связей правительства [Швеции] с сирийскими курдами. Вторым пунктом является наше законодательство о противодействии терроризму. Турция смотрит на это так, как будто у нас для внутренних и иностранных террористов на дверях написано «Добро пожаловать», — отметил Сильвер.

«Но вопрос в том, действительно ли это то, чего хочет добиться Турция, или это просто повод, чтобы добиться уступок от всего НАТО и входящих в альянс стран», — считает корреспондент SVT Тумас Торен.

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