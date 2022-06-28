Москва, 28 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Фракция ЛДПР в Госдуме предлагает правительству России субсидировать морской тариф для укрепления экономики Калининградской области. Как передает корреспондентИА REGNUM28 июня, об этом заявил замруководителя фракцииЯрослав Нилов.

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

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Парламентарий рассказал, что на прошлой неделе он посетил Калининградскую область и встретился с руководством региона, бизнесом и гражданами.

«Выход из этой непростой ситуации есть. Да, он не простой, но он есть. Во-первых, есть морское сообщение и достаточно на федеральном уровне решить вопрос субсидирования морского тарифа, также как это сделано было с железнодорожным тарифом и тогда этот вопрос будет решен», — сказал Нилов.

По его словам, наблюдается рост цен на строительные товары, но региональная власть делает все, для того чтобы исправить ситуацию.

«Мы соответствующее обращение в адрес правительства также подготовили и направили. Мы надеемся, что такая мера о субсидировании морского тарифа будет применена, чем экономику региона можно будет укрепить», — заключил депутат.