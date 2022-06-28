Тбилиси, , 12:14 — REGNUM В Тбилиси лидеров партии «Консервативного движения», выступающих за защиту традиционных ценностей, Ираклия Моргошия и Зураба Махарадзе вызвали на допрос в полицию. Об этом Моргошия сообщил журналистам.

Организация выступает против проведения ЛГБТ-фестиваля, который анонсировала неправительственная организация «Тбилиси прайд». Члены движения считают, что акция может спровоцировать начало переворота по сценарию «майдана» и собирают сторонников, чтобы противостоять этому.

«Как мне сообщили, «Тбилиси прайд» и «Институт изучения демократии» подали жалобу, представив публикации лидеров нашей партии, заявления. С моей стороны даны были исчерпывающие ответы», — рассказал Моргошия журналистам.

Напомним, в Тбилиси с 28 июня по 2 июля запланировано проведение «недели прайда». В этом году организаторы отказались пытаться провести гей-парад, так как в прошлом году это вылилось в беспорядки.