Стокгольм, , 17:14 — REGNUM Похоже, что хорошая погода и жара нравятся не только шведам, недавно отпраздновавшим традиционный для скандинавов праздник летнего солнцестояния, но и водорослям, которые начали цвести в Балтийском море. Об этом 28 июня сообщил телеканал SVT.

Водоросли Publicdomainpictures.net

«Да, мы можем констатировать, что цветение действительно началось», — сказал журналистам Йорген Оберг, океанограф из Шведского института гидрологии и метеорологии.

По его словам, с точки зрения времени нет ничего необычного в том, что сейчас в Балтии началось цветение водорослей.

«Штормов не было. Было, наоборот, тихо и тепло. Так что тут нечему удивляться», — заверил Оберг.