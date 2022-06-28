Осло, 28 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Вечером 27 июня более 1000 человек собрались в центре Осло, чтобы выразить свою поддержку и солидарность после жестокого нападения на гей-баре 25 июня. Сотни людей собрались в норвежской столице, чтобы продемонстрировать свою готовность сопротивляться терроризму и актам насилия, несмотря на призыв полиции отменить демонстрацию. Об этом 28 июня сообщил шведский телеканал SVT.

dconvertini Осло

Ранее в тот же день полиция обратилась к гражданам с просьбой не проводить акцию поддержки. Правоохранители дали понять, что мысленно поддерживают «благородный порыв», но после трагедии 25 июня не рекомендуют собираться по причинам безопасности.

«Полиция ведет диалог с организатором мероприятия на площади возле ратуши в Осло и рекомендует перенести мероприятие», — говорилось в пресс-релизе начальника полиции Осло Беате Гангоса.

Вскоре после рекомендации полиции вечерняя демонстрация была отменена организатором. Несмотря на это, более 1 000 норвежцев собрались, чтобы выразить свою поддержку жертвам нападения на гей-бар.