Ростов-на-Дону, , 12:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону к 2024 году будет реализован инвестиционный проект, предполагающий строительство завода по выпуску радиоэлектронной продукции. Об этом в своём телеграм-канале сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Ультразащищенный промышленный ноутбук TS STRONG MASTER 7020T Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Производство ноутбуков отечественной сборки станет возможным в донской столице уже в 2024 году, что особенно актуально в условиях внешнего санкционного давления», — отметил он.

В реализацию первого этапа инвестор вложит 800 млн рублей. Воплощение проекта в жизнь позволит трудоустроить около 100 специалистов.