Ростов-на-Дону, 28 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону к 2024 году будет реализован инвестиционный проект, предполагающий строительство завода по выпуску радиоэлектронной продукции. Об этом в своём телеграм-канале сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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«Производство ноутбуков отечественной сборки станет возможным в донской столице уже в 2024 году, что особенно актуально в условиях внешнего санкционного давления», — отметил он.

В реализацию первого этапа инвестор вложит 800 млн рублей. Воплощение проекта в жизнь позволит трудоустроить около 100 специалистов.