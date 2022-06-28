Стокгольм, , 12:19 — REGNUM Полиция Норвегии до сих пор не знает, являлась ли ненависть к ЛГБТ-сообществу главным мотивом нападения на гей-бар в Осло 25 июня, однако уже известно, что норвежские власти и организаторы решили не проводить прайд-фестиваль в текущем году. В свою очередь организатор прайд-фестиваля в Стокгольме Фредрик Савестоль заверяет, что все запланированные мероприятия в шведской столице состояться. Об этом 28 июня сообщил телеканал SVT.

Флаг ЛГБТ Pixabay.com

«На данный момент у нас нет указаний на то, что нам нужно будет что-то переоценить. Мы работаем в обычном режиме, чтобы иметь возможность провести массовый фестиваль», — сказал Савестоль в эфире SVT.

Он также обратил внимание на обширную работу по обеспечению безопасности как причину не отменять празднование прайда в этом году в Стокгольме.

«У нас продолжается диалог с полицией и с другими органами власти. У нас также есть свой менеджер по безопасности и другие люди, которые отвечают за различные мероприятия в нашей организации», — сказал Савестоль.