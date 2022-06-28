Высокогорский район, Татарстан, 28 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Конфликт двух братьев в Высокогорском районе Татарии привел к гибели одного из них. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщает региональное управление СКР.

Sledcom.ru Следователь

По версии следствия, утром 26 июня в одной из квартир дома №224 «В» по улице Большая Красная села Высокая Гора между 45-летним и 43-летним родными братьями на почве употребления алкоголя и внезапно возникших неприязненных отношений произошла ссора. Младший брат лопаткой для обуви несколько раз ударил по голове и различным частям старшего, от которых родственник скончался.

Подозреваемый признал свою причастность к преступлению частично. Он пояснил, что убивать брата не хотел. Мужчина задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 62-летний мужчина находился у себя дома в квартире на улице Амирхана в Казани Во время распития спиртного он поругался с сыном, а затем схватил нож и из мести пригрозил физической расправой пятилетней внучке.

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