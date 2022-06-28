Джакарта, , 12:11 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с премьер-министром Великобритании Борис Джонсоном, договорившись об укреплении сотрудничества в области новых возобновляемых источников энергии и продовольственной безопасности, сообщает Antara.

Саммит G7 Kantei.go.jp

Соглашение было подписано президентом Индонезии и премьер-министром Великобритании во время двусторонней встречи на полях саммита G7 в Германии.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, которая сопровождала президента на встрече, заявила, что лидеры высоко ценят прочные двусторонние отношения между Индонезией и Великобританией.

Глава МИД Индонезии также объявила, что во время встречи премьер-министр Великобритании заявил, что дорожная карта двустороннего сотрудничества уже существует.

«При наличии дорожной карты будет легче укреплять отношения между двумя странами», — отметила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что президент Джоко Видодо посетит Украину после завершения саммита G7 в Германии.

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