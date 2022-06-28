Бухарест, 28 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В результате самой масштабной за последние несколько лет спецоперации Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Румынии, в нескольких румынских регионах по обвинению в хищении средств из европейских фондов задержали 30 человек. Об этом 28 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По предварительным данным, в центре внимания правоохранителей оказались местные чиновники и юристы, которые в период с 2017-го года якобы создали до 150 компаний, получавших по поддельным документам деньги ЕС. Сообщается о проведенных обысках по данному делу в Тимишоаре, Яссах и других крупных городах.

Общая сумма предполагаемых похищенных средств не сообщается. По некоторой информации, речь может идти о 5 млн евро.

Акция румынских правоохранителей проводилась с санкции Европейской прокуратуры. Если вина подозреваемых граждан будет доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

Напомним, ранее в Румынии по обвинению в финансовых махинациях на сумму в 3 млн евро были задержаны семь человек.