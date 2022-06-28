Эрбиль, Ирак, , 12:16 — REGNUM Неизвестный открыл стрельбу в университете «Салах-эд-Дин» в городе Эрбиль в Иракском Курдистане. Об этом 28 июня сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.

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По данным источника, инцидент произошёл утром 28 июня. По последним данным, в результате нападения погибли двое человек: декан юридического факультета и профессор инженерного факультета. Несколько человек получили ранения.

По предварительным данным, за нападением стоит студент университета, который решил отомстить профессорам за отчисление.

Полиция Эрбиля ведёт розыск злоумышленника.