Югорск, Югра, , 12:09 — REGNUM В Югре обезврежен миномётный снаряд времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по ХМАО.

photo20220617132003 Пресс-служба управления Росгвардии по ХМАО

Об опасной находке в 10 км от города Югорска, внешне похожей на артиллерийскую мину, 27 июня в полицию сообщил местный житель.

Выехавшие на место специалисты группы разминирования ОМОН «Стерх» установили, что обнаруженный предмет является боевой 50-мм немецкой миной времён Великой Отечественной войны. Данный боеприпас обычно содержит в себе порядка 115 грамм тротила.

Инженерами Росгвардии мина была помещена в контейнер для перевозки взрывоопасных предметов и уничтожен на специализированном полигоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре корпуса от 51-миллиметровых мин времён Великой Отечественной войны немецкого производства были обнаружены 27 июня 2022 года в Мурманске.

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