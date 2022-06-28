Томск, , 12:08 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв коронавируса в регионе за весь период пандемии достигло 858. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 130 778 пациентов, в том числе 15 за последние сутки.

По состоянию на 28 июня, подтверждено 132 439 случаев инфицирования. За последние 24 часа выявлено 33 новых носителей коронавируса, 14 больных госпитализированы в стационары.