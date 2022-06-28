Стокгольм, 28 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Представители правительства Швеции встречались с турецкими коллегами и провели уже несколько переговоров на высшем уровне по целому ряду тем. Однако есть вопросы, с которыми Швеция ничего не может поделать. Об этом 28 июня в эфире шведского телеканала SVT рассказал профессор Магнус Кристианссон, который занимается военными исследованиями.

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«Речь идет о внутренней политике Турции и об отношениях Турции с США», — считает эксперт.

Кристианссон также полагает, что заявки Швеции и Финляндии не являются главной темой в повестке дня на саммите НАТО в Мадриде, который стартует сегодня, 28 июня.

«Все зависит от того, насколько сильно хочет выпендриться Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган)», — заключил профессор.