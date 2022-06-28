Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга планирует получитьправо ввести новый налог — туристический сбор. Об этом 28 июня на заседании городского правительства сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Помощь нужна депутатов Законодательного собрания, Государственной думы. Мы этот вопрос прорабатываем, он пока находится в стадии решения. Это, безусловно, даёт возможность Санкт-Петербургу взимать туристический сбор», — заявил Беглов, отвечая на вопрос о реализации проекта электронных виз.

Губернатор добавил, что возможность ввода сбора на региональном уровне должна быть, об этом договаривались с правительством Российской Федерации.

Председатель комитета по туризму Сергей Корнеев добавил, что действие проекта электронной визы было приостановлено из-за пандемии. Совместно с Федеральным агентством по туризму и Министерством иностранных дел ведётся обсуждение по этому вопросу.

Напомним, что Беглов также заявил о действиях по популяризации туризма Петербурга. Для этого необходимо продвигать потенциал города в регионах.

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