Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга планирует получить право ввести новый налог — туристический сбор. Об этом 28 июня на заседании городского правительства сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

«Помощь нужна депутатов Законодательного собрания, Государственной думы. Мы этот вопрос прорабатываем, он пока находится в стадии решения. Это, безусловно, даёт возможность Санкт-Петербургу взимать туристический сбор», — заявил Беглов, отвечая на вопрос о реализации проекта электронных виз.

Губернатор добавил, что возможность ввода сбора на региональном уровне должна быть, об этом договаривались с правительством Российской Федерации.

Председатель комитета по туризму Сергей Корнеев добавил, что действие проекта электронной визы было приостановлено из-за пандемии. Совместно с Федеральным агентством по туризму и Министерством иностранных дел ведётся обсуждение по этому вопросу.

Напомним, что Беглов также заявил о действиях по популяризации туризма Петербурга. Для этого необходимо продвигать потенциал города в регионах.