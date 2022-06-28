Симферополь, 28 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. С помощью лодок и альпинистского снаряжения проводят эвакуацию жителей с затопленных территорий крымские спасатели, сообщили 28 июня в пресс-службе МЧС по Республике Крым. Эвакуация понадобилась в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, а также в Симферополе и Бахчисарае.

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

Всего из домов за прошедшие сутки сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» эвакуировали 42 человека, в том числе 11 детей. Накануне, 27 июня, из детского дома-интерната в Белогорске эвакуировали 95 детей.

В Симферопольском районе спасатели укрепили берег реки — было уложено около 300 мешков с грунтом на протяжении 50 м. Убрано не менее десяти аварийных деревьев.

Также спасатели обеспечили доставку продовольствия для жителей села Поворотное Белогорского района, которое оказалось отрезано водным потоком.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму 28 июня продолжает действовать штормовое предупреждение. Затопленными на утро вторника оставались более 130 жилых домов, повреждено несколько насосных станций. Так, в Белогорске без воды остались 17 тысяч жителей, а в пгт Комсомольское Симферополя отключили электроснабжение.