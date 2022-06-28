Иркутск, 28 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области сообщает подробности о серьёзном пожаре, случившемся сегодня, 28 июня, в шестом квартале города Шелехова. Огонь возник в одном из офисных помещений, расположенных на втором этаже. Девять человек эвакуировались самостоятельно.

МЧС В Иркутской области девять человек самостоятельно эвакуировались из трехэтажного здания из-за пожара

К месту ЧП были направлены две автоцистерны, автолестница, 10 человек личного состава. На момент прибытия первого подразделения из окна второго этажа шел дым. Звеном газодымозащитной службы по трехколенной лестнице с третьего этажа был спасен мужчина 1965 года рождения, который не смог покинуть здание из-за задымленности. Он получил отравление угарным газом и был госпитализирован в Шелеховскую центральную районную больницу.

«Пострадавший мужчина с коллегой пытались самостоятельно справиться с пламенем, но огнетушители, которыми они воспользовались, оказались неисправными. Успехом не увенчалась и попытка использовать внутреннее пожарное водоснабжение — в условиях сильного задымления подключить его не получилось. Одному из мужчин удалось спуститься вниз и выйти на улицу, второй оказался отрезанным от выхода плотной завесой дыма и поднялся этажом выше. Он звал на помощь из окна», — пояснил врио начальника 6 пожарно-спасательной части по охране города Шелехова Илья Абрамов.

Открытое горение было ликвидировано в 12:54 местного времени. Огнем было повреждено офисное помещение и мебель на площади 12 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Было установлено, что загорелось потолочное освещение с последующим обрушением потолочной конструкции, что способствовало распространению пожара. Виновное лицо, ущерб — устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области с начала 2022 года произошло 3649 пожаров. Погибли 111 человек, 104 человека пострадали, 533 человека спасены.

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