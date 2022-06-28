Ставрополь, , 12:04 — REGNUM Ставропольский арбитраж признал обоснованным иск о самобанкротстве акционерного общества «Буденновский машиностроительный завод» из города Буденновска и ввёл в отношении предприятия первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до 30 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Временным управляющим утвержден Александр Тимошенко из ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

«Суд, проанализировав представленные должником сведения относительно его финансового состояния, наличия кредиторской задолженности в сумме более11 000 000 рублей, в том числе по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, а также об отсутствии денежных средств, приходит к выводу о том, что удовлетворение АО «БМЗ» требований одного из кредиторов приведет к невозможности исполнения должником денежных обязательств и обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами», — отмечается в вердикте.

Напомним, иск слушался с января 2022 года. Обосновал свою просьбу к суду один из старейших машзаводов Ставрополья тем, что у него имеется многомиллионный долг.