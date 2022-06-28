Чебоксары, 28 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Основной удар стихии в Чувашии пришёлся на два района — Комсомольский и Ибресинский. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молния над Москвой

27 июня дождь и сильный ветер накрыли Чувашию. По предварительной информации надзорного ведомства, эпицентром стихии стали Комсомольский и Ибресинский районы. Правоохранители располагают информацией о повреждении кровли шести школ, нескольких фермерских хозяйств, а также частичном повреждении более 80 домовладений с учётом надворных построек.

В ГКЧС Чувашии добавляют, что шквалистый ветер, скорость которого доходила до 25 м/с (около 100 км/час), с дождём принесли «много бед» частным домовладениям, сельхозпредприятиям и социальным учреждениям.

«По предварительным данным, десятки домовладений остались без кровли, произошло два пожара от удара молнии, повреждена кровля на школах и др. К сожалению, от удара молнии погиб мужчина 55 лет», — говорится в сообщении ведомства.

О ситуации оперативно было доложено главе Чувашии Олегу Николаеву. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в управлении МЧС ранее отмечали, что в Чувашии в результате ураганного ветра нарушение энергоснабжения произошло в 12 муниципалитетах: без света остались 5909 жилых домов, где проживает 11 588 человек.